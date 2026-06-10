RBC Capital relève Pfizer à performance sectorielle

(Zonebourse.com) - Pfizer bénéficie d'un relèvement de recommandation de RBC Capital qui est passé de sous-performance à performance sectorielle, avec un objectif de cours de 25 dollars.
Les analystes relèvent notamment que le recul du titre de 11% depuis ses sommets annuels a rééquilibré le profil risque/rendement.
L'action se négocie désormais autour de 9 fois les bénéfices attendus à un an, un niveau qui intègre largement les inquiétudes liées à l'érosion future des revenus et aux perspectives encore incertaines dans l'obésité. Le rendement du dividende, proche de 7%, devrait par ailleurs soutenir le titre en attirant les investisseurs en quête de revenus.
Le bureau d'études met également en avant des résultats trimestriels solides, susceptibles de déboucher sur un relèvement des objectifs 2026. À moyen terme, le règlement du dossier Vyndaqel devrait contribuer à stabiliser les revenus avant l'expiration des brevets du médicament.
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