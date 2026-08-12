RBC Capital mise sur la patience pour le dossier Stellantis

(Zonebourse.com) - Stellantis navigue autour de son point d'équilibre ( 0,18%, à 4,759 euros), après une note de RBC Capital Markets dans laquelle les analystes font le point sur la situation du constructeur automobile multi-marques.

Après une rencontre avec Charlie Christman, responsable des relations investisseurs de Stellantis, RBC Capital Markets nous dévoile les enseignements de cette entrevue.

L'amélioration de la qualité et la réduction des coûts sont des thèmes prioritaires. Les analystes attribuent les difficultés actuelles de Stellantis à deux principaux héritages de l'ancienne équipe dirigeante : des réductions de coûts dans les frais commerciaux, généraux et administratifs ainsi que dans la R&D ont entraîné des problèmes de produits et des rappels. Le second point concerne les plateformes développées en donnant la priorité aux véhicules électriques.

RBC pense que l'un des principaux moteurs du plan d'amélioration actuellement mis en oeuvre est le programme de création de valeur, qui doit permettre de réduire les coûts produits, notamment les coûts de fabrication et les coûts variables. En outre, l'amélioration du taux d'utilisation des capacités, grâce à la reconversion de certaines usines et au partage des coûts avec des partenaires, vient compléter ce programme. Les analystes estiment que le résultat opérationnel ajusté pourrait progresser en 2027.

L'atteinte des objectifs 2030 repose principalement sur un redressement en Amérique du Nord et sur une stricte maîtrise des coûts, l'Europe apportant un soutien supplémentaire.

La direction reste déterminée à atteindre ses objectifs de long terme, mais les analystes estiment qu'il faudra probablement du temps avant de voir les effets du plan de redressement, mais si les investisseurs commencent à entrevoir une trajectoire crédible d'amélioration, l'action Stellantis pourrait présenter un potentiel de hausse significatif.

RBC Capital Markets reste à performance sectorielle sur le titre Stellantis, mais l'objectif de cours est abaissé de 7 à 5 euros.

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