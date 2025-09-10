RBC BlueBay AM inaugure son bureau parisien

RBC BlueBay Asset Management a confirmé dans un communiqué l’ouverture de son bureau parisien et la nomination de Doris Santillana au poste de responsable du développement commercial France. Cette information avait été dévoilée par L’Agefi dès juin 2025.

Doris Santillana, qui dirigeait précédemment l’équipe wholesale France d’Allianz Global Investors, s’installera dans les nouveaux bureaux parisiens de RBC BlueBay situés sur l’avenue Raymond Poincaré dans le 16 ème arrondissement. Dans cet immeuble, RBC BlueBay rejoint RBC Capital Markets, présente en France depuis plus de 25 ans. La professionnelle sera rattachée à Viola Patock, responsable de l’Europe continentale.

Doris Santillana ne sera pas seule à occuper ces nouveaux bureaux. Pour soutenir les efforts de croissance de la société en France et à Monaco, elle est rejointe à Paris par Edoardo Bergamo Andreis, directeur associé du développement commercial, qui était jusqu’à présent basé à Londres. RBC BlueBay gère actuellement plus de 4 milliards d’euros pour des institutions financières et les investisseurs institutionnels dans la région.

Laurence Marchal