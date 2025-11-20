Casino réunit lundi ses créanciers pour restructurer sa dette, selon BFM Business

Le propriétaire de Casino, Daniel Kretinsky, va réunir lundi les créanciers du distributeur pour entamer des négociations sur une nouvelle restructuration de la dette, la deuxième en moins de trois ans, a indiqué jeudi BFM Business, une information que le distributeur n'a pas confirmée.

Daniel Kretinsky, en 2019, à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le groupe Casino (Monoprix, Franprix, CDiscount...), passé sous le contrôle du milliardaire tchèque en 2024 après des années de pertes et de surendettement, doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027.

La dette de Casino a déjà été allégée de près de 5 milliards d'euros au moment de la première restructuration, en 2024, qui s'était traduite par le départ du PDG historique, Jean-Charles Naouri. Mais elle a de nouveau augmenté, grimpant à 1,4 milliard d'euros, au premier semestre 2025, contre 1,2 milliard d'euros six mois plus tôt.

Selon les informations de BFM Business, le groupe Casino "souhaite effacer deux tiers de ce prêt pour aboutir à 500 millions d'euros" et repousser l'échéance de remboursement à 2030.

Pour convaincre ses créanciers d'accepter cet effacement et ce rééchelonnement de sa dette, Casino va "leur proposer de devenir actionnaire du distributeur", selon le média économique, qui cite "plusieurs sources proches du dossier".

D'après la chaîne, Daniel Kretinsky "pourrait également leur verser un complément de 100 à 200 millions d’euros en cash".

Contacté par l'AFP, le groupe Casino, qui doit présenter son plan stratégique à l'horizon 2030 lundi, "ne cautionne pas les informations de BFM Business".

"Les parties prenantes ne disposent pas à cette heure des éléments leur permettant d’entamer les discussions. Toute projection sur un scénario relève donc de la spéculation", ajoute l'entreprise.

Fin octobre, Casino a annoncé vouloir renforcer sa structure financière d'ici mi-2026, notamment "ses fonds propres".