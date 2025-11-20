Walmart relève ses prévisions annuelles, après un nouvel essor des ventes sur internet

La chaîne américaine d'hypermarchés Walmart a de nouveau relevé jeudi ses prévisions annuelles, après un troisième trimestre au-dessus des attentes au cours duquel le groupe affirme avoir continué à gagner des parts de marché et, surtout, vu ses ventes sur internet bondir davantage.

( AFP / ROBYN BECK )

Le chiffre d'affaires a atteint 179,50 milliards de dollars (+5,8%), marqué par un essor de 27% du e-commerce dans le monde, a annoncé le groupe dans un communiqué. Le bénéfice net s'est hissé à 6,14 milliards contre 4,56 milliards un an plus tôt.

Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 177,44 et 4,83 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - variable privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 62 cents quand le consensus attendait 60 cents.

Concernant l'ensemble de son exercice décalé 2026, le groupe prévoit notamment une hausse de 4,8% à 5,1% de son chiffre d'affaires (3% à 4% auparavant) et un bénéfice par action à données comparables de 2,58 à 2,63 dollars (2,52 à 2,62 dollars auparavant).

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Walmart reculait de 0,19%.

Doug McMillon, PDG du groupe, a salué un "autre trimestre solide" pour l'ensemble de l'entreprise, soulignant que le commerce sur internet avait "de nouveau étincelé" au troisième trimestre.

"Nous gagnons des parts de marché, nous améliorons la rapidité des livraisons et nous gérons bien les stocks", a relevé celui qui doit passer les commandes du groupe le 1er février à John Furner, 51 ans, dont plus de trente chez Walmart.

M. McMillon, 59 ans, va donc prendre sa retraite à la fin de l'exercice en cours mais il va siéger au conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, en juin, pour assurer "une transition en douceur", et y demeurera comme conseiller jusqu'en 2027, d'après le communiqué du 14 novembre annonçant cette passation.

Il aura passé douze ans à la tête de Walmart.