RBC abaisse sa cible sur Babcock, le titre reste à l'équilibre

L'analyste maintient sa note de "surperformance" sur Babcock International Group, avec un objectif de cours abaissé de 1 400 à 1 390 GBp.

RBC a intégré dans ses prévisions les résultats annuels FY26 de Babcock International, spécialiste des prestations de services nucléaires et de services navals, et procède à quelques ajustements de ses estimations : l'analyste réduit notamment sa prévision de BPA ajusté de moins de 1% en moyenne jusqu'en FY29.

Le bureau d'études abaisse également ses estimations de flux de trésorerie disponibles d'environ 3% en moyenne sur FY29, en raison d'investissements (capex) plus élevés, partiellement compensés par des attentes de décaissements fiscaux plus faibles.

La note réaffirme toutefois sa vision positive sur le dossier, estimant que le groupe bénéficie d'une exécution solide, d'une bonne visibilité grâce à son exposition à la défense et d'un potentiel de progression des marges et de la croissance à moyen terme.

Vers 10h, le titre Babcock International évoluait autour de l'équilibre à Londres, vers 1 035 GBp.