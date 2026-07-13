RBC abaisse la note de Kymera Therapeutics à « en ligne avec le secteur » et relève son objectif de cours

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13 juillet - ** RBC Capital Markets abaisse la note de Kymera Therapeutics KYMR.O de « surperformance » à « en ligne avec le secteur », tout en relevant son objectif de cours de 106 (XX,XX euros) à 115 (XX,XX euros) dollars

** RBC indique que le KT-621 de Kymera, un comprimé expérimental à prise unique quotidienne destiné au traitement de l’asthme éosinophile modéré à sévère, a démontré une cohérence interne et externe évidente entre les critères d’évaluation cliniques et les biomarqueurs, ce qui suggère fortement qu’il pourrait devenir un « Dupixent oral »

** Le Dupixent est le médicament le plus vendu de Sanofi

SASY.PA , commercialisé en partenariat avec Regeneron REGN.O

** RBC ajoute: “Nous pensons que la société pourrait constituer une cible de fusion-acquisition – une perspective susceptible d’amplifier le potentiel de hausse”

** Le nouvel objectif de cours représente une baisse de 3,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action; RBC précise que la révision à la hausse de l’objectif de cours reflète une accélération du calendrier

** La société de courtage estime que la hausse de 164 % enregistrée par l’action au cours de l’année écoulée et sa capitalisation boursière d’environ 12 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars ont rendu le profil risque/rendement plus équilibré

** “Nous estimons que, pour une entreprise à ce stade, il faudrait pouvoir tabler sur un potentiel de hausse supplémentaire de 30 à 40 % pondéré en fonction de la probabilité pour justifier un nouvel investissement; nous abaissons donc notre recommandation à “en ligne avec le secteur”” – RBC

** Vingt-et-une des 23 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, deux recommandent de “conserver”; leur objectif de cours médian est de 122,5 (XX,XX euros) dollars – données LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre affiche une hausse de 53,4 %