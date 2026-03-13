 Aller au contenu principal
Raytheon (RTX) investit 115 MUSD pour agrandir un site d'intégration de missiles en Alabama
13/03/2026

Le groupe de défense américain renforce ses capacités industrielles afin d'accélérer la production et la livraison de munitions stratégiques.

Raytheon annonce l'achèvement de l'extension de son site Redstone Raytheon Missile Integration Facility à Huntsville (Alabama), un projet soutenu par un investissement de 115 MUSD. L'agrandissement de 26 000 pieds carrés (2 400 m2) doit permettre d'augmenter de plus de 50% les capacités d'intégration et de livraison de missiles.

Ouverte en 2012, l'installation constitue un élément central des capacités de production et d'intégration du groupe, notamment pour neuf variantes de la famille Standard Missile ainsi que d'autres systèmes d'armement avancés.

Selon Barbara Borgonovi, présidente de Naval Power chez Raytheon, cette extension "marque une étape importante pour livrer davantage de missiles plus rapidement à nos clients", ajoutant que l'entreprise est désormais "bien positionnée pour aider ses clients à faire face aux menaces émergentes".

Le site s'inscrit dans une stratégie plus large d'augmentation des capacités industrielles afin de répondre à la demande croissante en munitions. Le groupe emploie désormais plus de 2 200 personnes dans l'État de l'Alabama.

