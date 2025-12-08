Raymond James relève le PT de l'USCB après la restructuration du portefeuille d'obligations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Le groupe Raymond James réitère sa position de "strong buy" sur la banque régionale USCB Financial USCB.O ; relève son PT à 23 $ contre 22 $, soit une hausse de 26,2 % par rapport à la dernière clôture

** La restructuration du portefeuille de titres d'USCB devrait augmenter le BPA de 3,8 % et la marge d'intérêt nette de 7 points de base à partir du premier trimestre de l'exercice 2026, selon la maison de courtage

** La semaine dernière, USCB a vendu 44,6 millions de dollars de titres à faible rendement pour accroître la rentabilité, ce qui devrait entraîner une perte après impôt de 5,6 millions de dollars au quatrième trimestre 2025

** La maison de courtage estime que la marge d'intérêt nette et les avantages en termes de bénéfice par action l'emportent sur la perte non réalisée liée à la restructuration

** 3 des 5 analystes considèrent l'action comme un "achat" ou un "achat fort", 2 comme un "maintien"; PT médian de 21 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, USCB a progressé de 2,6 % depuis le début de l'année