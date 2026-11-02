Raymond James relève la note d'Aon à « en ligne avec le marché » en raison de sa valorisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 novembre - ** Raymond James relève la note du courtier en assurance Aon AON.N de « sous-performance » à « en ligne avec le marché », sa valorisation par rapport à son concurrent Marsh MRSH.N s'étant normalisée
** La valorisation actuelle reflète de manière appropriée l’impact à court terme d’un endettement élevé, de la dilution du BPA et des contraintes d’allocation de capital liées à l’acquisition d’USI – selon la société de courtage
** En août, AON a conclu un accord de 17 milliards de dollars pour racheter son concurrent USI Insurance Services, renforçant ainsi sa présence sur le segment américain en forte croissance de l’assurance pour les entreprises de taille moyenne
** Sur 23 sociétés de courtage, 13 attribuent à AON la recommandation « acheter » ou mieux, 8 « conserver » et 2 « vendre » ou moins; objectif de cours médian: 363,50 dollars – données LSEG
** À la clôture d'hier, l'action AON affichait une baisse de 8,8 % depuis le début de l'année, tandis que celle de MRSH progressait de 8 %
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