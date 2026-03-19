Raymond James relève l'objectif de prix pour Occidental Petroleum

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19 mars - ** Le courtier Raymond James relève l'objectif de prix du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N de 50 $ à 64 $ sur fond de conflit au Moyen-Orient

** La nouvelle cible représente une hausse de 9,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier s'attend à ce qu'Occidental Petroleum augmente sa production au deuxième trimestre grâce à des volumes plus importants dans la région du Permien et termine l'année au-dessus des attentes du marché

** Nous nous attendons à ce que la production continue d'augmenter jusqu'en 2027, soutenue par des augmentations modestes des dépenses et une structure de coûts largement stable - Raymond James

** La société de courtage estime que le flux de trésorerie disponible d'OXY en 2026 sera affecté à la réduction de la dette et à l'amélioration des rendements pour les actionnaires

** 8 des 27 maisons de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 4 à "vendre"; leur prévision médiane est de 54,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, OXY a progressé de 42% depuis le début de l'année