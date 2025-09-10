 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Raymond James relève l'objectif de prix d'APA à 28 dollars et maintient la note "surperformance"
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Le courtier Raymond James augmente l'objectif de prix sur le producteur de pétrole et de gaz APA Corp APA.O à 28 $ contre 26 $, et maintient une note de "surperformance"

** Le nouvel objectif implique une hausse de 29,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la hausse de la cible reflète une amélioration des perspectives de flux de trésorerie disponibles en raison de l'impact de la loi One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) sur les impôts en espèces et des économies estimées plus élevées

** Raymond James estime qu'APA se positionne comme une société d'exploration et de production efficace en termes de capital, avec une hausse à long terme de ses actifs dans le Permien et en Égypte et un potentiel de croissance au Suriname.

** 5 des 30 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 20 à "conserver" et 5 à "vendre"; leur estimation médiane est de 23 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'APA a baissé de 6,2 % depuis le début de l'année

