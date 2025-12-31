 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Raymond James relève l'objectif de cours de Freeport-McMoRan en raison des perspectives sur le cuivre et de l'amélioration des opérations à Grasberg
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 20:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre -

** Raymond James relève l'objectif de cours du producteur de cuivre Freeport-McMoRan FCX.N à 53 $ contre 49 $, soit un potentiel de hausse de 3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage cite des hypothèses de prix du cuivre mises à jour, une meilleure certitude concernant Grasberg et une production indonésienne plus forte ** Début septembre, FCX avait temporairement interrompu l'exploitation minière dans la mine indonésienne de Grasberg après qu'un flux important de matériaux humides a bloqué l'accès à certaines parties de sa mine souterraine, restreignant les voies d'évacuation pour sept travailleurs

** 18 courtiers sur 23 évaluent l'action à "acheter" ou mieux, 5 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 51,2 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, FCX a progressé de 35 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
12 512,00 USD LME +1,67%
FREEPORT MCMORAN
50,990 USD NYSE -0,84%
Gaz naturel
3,97 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,81 USD Ice Europ -1,73%
Pétrole WTI
57,39 USD Ice Europ -0,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank