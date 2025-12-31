Raymond James relève l'objectif de cours de Freeport-McMoRan en raison des perspectives sur le cuivre et de l'amélioration des opérations à Grasberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre -

** Raymond James relève l'objectif de cours du producteur de cuivre Freeport-McMoRan FCX.N à 53 $ contre 49 $, soit un potentiel de hausse de 3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage cite des hypothèses de prix du cuivre mises à jour, une meilleure certitude concernant Grasberg et une production indonésienne plus forte ** Début septembre, FCX avait temporairement interrompu l'exploitation minière dans la mine indonésienne de Grasberg après qu'un flux important de matériaux humides a bloqué l'accès à certaines parties de sa mine souterraine, restreignant les voies d'évacuation pour sept travailleurs

** 18 courtiers sur 23 évaluent l'action à "acheter" ou mieux, 5 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 51,2 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, FCX a progressé de 35 % depuis le début de l'année