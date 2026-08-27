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Raymond James lance la couverture de Hanover Bancorp avec une note « en ligne avec le marché »
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 12:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Raymond James lance la couverture de Hanover Bancorp HNVR.O avec une note « en ligne avec le marché »

** La société de courtage estime que HNVR est une franchise en pleine expansion à Long Island, qui se trouve à un tournant en termes de rentabilité et de croissance après avoir essuyé des vents contraires lors du récent cycle de resserrement monétaire

** "Nous prévoyons que les investissements récents dans la franchise soutiendront une solide croissance du bilan, tandis que la réévaluation significative des prêts devrait stimuler la marge d’intérêt nette et la rentabilité" – Raymond James

** Raymond James souligne toutefois une incertitude à court terme en matière de crédit, en raison de l’exposition importante de Hanover aux prêts immobiliers multifamiliaux à loyer stabilisé

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 16,6% depuis le début de l’année

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