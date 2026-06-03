Raymond James lance la couverture de FedEx Freight avec une note « surperformer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 juin - ** Raymond James lance la couverture de FedEx Freight FDXF.N avec une note « surperformer »; fixe son objectif de cours à 180 $
** L'objectif de cours représente une hausse de 17,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage estime que FDXF représente une opportunité en tant que leader du secteur du transport de lots partiels (LTL) et devrait bénéficier d'un « cycle du transport routier » plus favorable
** « Après près d’une quinzaine d’années de déclin du service, nous pensons qu’un regain d’attention porté au service ouvre la voie à de nombreuses opportunités d’améliorer le carnet de commandes, ce qui devrait offrir des opportunités tant en termes de prix que de marges à plus long terme », indique la société de courtage
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 1,6 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer