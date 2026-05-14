Raymond James abaisse l'objectif de cours de Parker-Hannifin et soulève des inquiétudes quant à sa valorisation

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14 mai - ** Raymond James abaisse l'objectif de cours du fabricant de produits de contrôle de mouvement Parker-Hannifin

PH.N de 1 100 $ à 1 050 $, tout en maintenant sa recommandation à « surperformer »

** Ce nouvel objectif de cours laisse encore entrevoir un potentiel de hausse de près de 19% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que la valorisation de l'entreprise pourrait sembler élevée à l'avenir malgré des fondamentaux solides

** Il table toutefois sur une amélioration des commandes industrielles et une vigueur persistante dans le secteur aérospatial, notamment grâce aux dépenses mondiales en matière de défense

** 21 des 27 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, six la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 1 050 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait progressé de 0,4% depuis le début de l'année, contre une hausse de 12,4% pour l'indice S&P 500 Industrial (Sector) .SPLRCI