Raymond James à l'achat « fort » sur Alphabet à quelques jours des résultats trimestriels

google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)

Alphabet publie dans une semaine ses comptes du quatrième trimestre. Un moment fort pour Wall Street. Les analystes de Raymond James ont une très forte conviction sur la maison mère de Google. Explications.

Attention, le rendez-vous est programmé pour le 4 février au soir. Wall Street s'apprête à prendre connaissance des résultats trimestriels d'un des « Sept Magnifiques » gagnants du moment, Alphabet. Et le ton est plutôt optimiste de la part des analystes, tout du moins chez Raymond James concernant la maison mère de Google.

Sans attendre cette annonce, le broker remonte en effet son objectif de cours sur Alphabet de 350 à 400 dollars, soit un potentiel de hausse de près de 20% par rapport à la clôture de ce lundi. C'est l'objectif le plus élevé du consensus actuel de LSEG, très fortement acheteur (16 « achat fort », 35 « acheter », 10 « conserver », aucune opinion négative). Signe d'une confiance à toute épreuve et de forte conviction, Raymond James relève même son opinion de « surperformance » à « achat fort », malgré un gain de 6% depuis le début de l'année (en euro, pour un investisseur européen, corrigé des effets de change par rapport au dollar) et de 45% en 2025. A la base de son argumentaire, les investissements dans l'intelligence artificielle (IA), qui laissent entrevoir un potentiel de progression supplémentaire du titre.

Apple choisit Gemini

« Nous pensons qu'Alphabet est susceptible d'entrer dans un cycle d'amélioration de son discours sur l'intelligence artificielle et de profiter de révisions à la hausse de sa valorisation, ce qui pourrait en faire l'une des entreprises cotées les plus performantes en matière d'accélération de l'IA, estime Josh Beck, l'analyste en charge du dossier, selon des indications relayées par la chaîne CNBC, notre hypothèse de base pour 2026 est que ce discours sur l'IA et les révisions fondamentales seront les principaux moteurs de la performance des géants d'Internet, plutôt qu'une stratégie traditionnelle consistant à acheter à des multiples bas et à vendre à des multiples élevés. »

Le groupe a aussi marqué des points récemment, Apple lui ayant accordé, au nez et à la barbe d'OpenAI, le père de ChatGPT, sa préférence en signant un accord stratégique avec Alphabet afin de doper les fonctionnalités de ses appareils. Siri, l'assistant vocal personnel de la marque à la pomme, a, il est vrai, besoin d'une sérieuse mise à jour avant sa sortie, promise au printemps. « Après une évaluation minutieuse, nous avons déterminé que la technologie de Google offre la base la plus performante pour les modèles Apple Foundation », a expliqué la firme de Cupertino. Le partenariat, conclu sur plusieurs années, inclut la possibilité d'utiliser l'infrastructure cloud de Google pour les futurs modèles d'Apple, ce qui, au vu les performances de Gemini 3, le dernier modèle de langage de Google, réserve de belles surprises aux utilisateurs impatients. Selon Bloomberg, l'entreprise dirigée par Tim Cook devrait débourser environ 1 milliard de dollars par an pour l'accès aux modèles d'IA.

Nous sommes acheteurs d'Alphabet, pour la dynamique de croissance rentable, et pour les points que marque depuis plusieurs mois le groupe face à Microsoft dans le domaine de l'IA et des agents conversationnels.