Ray Dalio recommande d'éviter la dette et les actifs en dollars

(NEWSManagers.com) - Dans un billet publié, lundi 15 mars, sur son compte LinkedIn, Ray Dalio, le co-président et co-directeur des investissements du hedge fund Bridgewater, estime que la logique d'investir dans les obligations et la plupart des actifs financiers est " devenue stupide " . Ray Dalio pose ainsi la question : " Plutôt que d'être payé moins que l'inflation, pourquoi ne pas acheter quelque chose qui serait égal ou rapporterait davantage que l'inflation? "

Le fondateur de Bridgewater encourage à emprunter du cash plutôt que de le détenir et recommande d'acheter avec, des actifs qui ne soient pas des obligations ou des actifs en dollars. Pour Ray Dalio, " il y a actuellement tellement d'argent injecté dans les marchés et l'économie que les marchés s'apparentent à un casino avec des gens misant de l'argent pour le plaisir" . Il voit aussi poindre un nouveau paradigme qui va se matérialiser par des augmentations de taxes " choquantes " .

Les décideurs politiques, qui sont à court d'argent, vont augmenter les taxes et ne vont pas apprécier ces mouvements de capitaux hors des actifs obligataires, dit-il. Ray Dalio ajoute que certaines classes d'actifs, désormais prisées des investisseurs comme l'or et le bitcoin, pourraient faire l'objet de taxations voire d'interdictions. " Ces changements en matière de taxes pourraient être plus choquants qu'attendu " , prévient-il. Ray Dalio soutient par ailleurs que les actifs des marchés émergents en Asie, dont les actifs chinois, auront de meilleures performances que ceux des pays développés dont la devise est une monnaie de réserve.