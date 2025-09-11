 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 806,92
+0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ray Conway nommé administrateur en charge de la sécurité chez Ryanair
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 10:40

(Zonebourse.com) - Ryanair Holdings annonce que le capitaine Ray Conway rejoindra son Conseil d'Administration en tant qu'administrateur non exécutif chargé de la sécurité aérienne à compter du 1er octobre 2025. Il succèdera au capitaine Mike O'Brien.

De nationalité irlandaise, Ray Conway a servi 13 ans dans le Corps aérien irlandais avant de rejoindre Ryanair en 1987, où il a été Chef-Pilote de 2002 à 2020. Depuis sa retraite, il conseille plusieurs compagnies aériennes sur les questions de sécurité.

Le président du Conseil, Stan McCarthy, s'est félicité de cette nomination, estimant que l'expérience de Conway apportera une expertise précieuse à la supervision de la sécurité au sein de la compagnie.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank