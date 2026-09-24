Raspberry Pi impressionne avec son premier semestre

La société qui conçoit des ordinateurs monocartes haute performance, des modules de calcul et des semi-conducteurs a dévoilé une performance record sur les six premiers mois de l'année, portée par la demande d'intégration industrielle, la hausse des volumes et une gestion stratégique des stocks pour faire face aux tensions sur la chaîne d'approvisionnement en composants mémoire.

Grâce à une augmentation des volumes, à la répercussion du coût des mémoires et une montée en gamme, le chiffre d'affaires s'est envolé de 90%, à 256,9 millions de dollars. De son côté, l'Ebitda ajusté a flambé de 108%, à 40,3 millions de dollars, le résultat avant impôts a atteint 19,6 millions de dollars, soit une progression de 216%. Enfin, le bénéfice par action ajusté est passé de 4,76 à 13,90 cents, soit une augmentation de 192%.

Seuls petits bémols, la marge brute s'est élevée à 23%, contre 25% un an plus tôt, reflétant la répercussion de la hausse des prix des mémoires sur une base de revenus plus large, tandis que le profit brut par carte a grimpé de 53%, à 12,20 dollars. Enfin, la trésorerie nette est passée de 34,3 à 18,4 millions de dollars, sous l'effet de la mobilisation du fonds de roulement pour sécuriser les approvisionnements stratégiques en composants.

Dynamique opérationnelle, succès dans l'IA et perspectives

Au premier semestre, les volumes d'expédition ont connu une croissance de 17% et le carnet de commandes des clients a doublé pour atteindre 2,6 millions d'unités.

Raspberry Pi a noté une accélération au niveau de la demande pour les secteurs de la Maison connectée, ainsi que dans l'Aéronautique et la Défense. Du côté des innovations, la société a lancé cinq nouveaux produits depuis le 1er janvier dernier, dont AI HAT 2, un module étendant les capacités d'inférence d'IA embarquée de la Raspberry Pi 5.

Afin de répondre à la demande, l'entreprise a renforcé ses capacités de production avec son partenaire Sony, et a diversifié sa base de fournisseurs de mémoires.

Pour la seconde moitié de l'année 2026, la direction anticipe des volumes d'expéditions supérieurs à ceux du premier semestre, appuyés par le carnet de commandes et l'extension des capacités d'assemblage. Bien que l'effet bénéfique des stocks de mémoire à bas coût accumulés en 2025 s'estompe, le groupe prévoit un EBITDA annuel supérieur au consensus du marché et se dit idéalement positionné pour poursuivre une croissance rapide en 2027.

L'avis de Jefferies

La banque d'investissement américaine a sobrement qualifié les résultats de Raspberry Pi de "solides". Elle note toutefois que cette publication devrait permettre à la société de dépasser les prévisions annuelles du broker.

Les analystes ont donc relevé leurs estimations de volumes de cartes, de chiffre d'affaires et d'Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'exercice. Ils visent 8,8 millions de cartes vendues, soit une hausse de 3,5% par rapport à une précédente estimation. Celle concernant le chiffre d'affaires a été relevée de 9%, à 655 millions de dollars, et celle pour l'Ebitda ajusté a été augmentée de 16%, à 64 millions de dollars.

En revanche, Jefferies indique que ses attentes en termes de rentabilité pour le second semestre sont inférieures à celles des six premiers mois de l'année, car le premier semestre a bénéficié de la consommation de stocks de mémoire acquis à bas coût en 2025, ce qui s'est traduit par un gain exceptionnel de 15 millions de dollars.

La recommandation de Jefferies sur l'action Raspberry Pi est toujours à acheter, avec une cible de cours de 960 pence, soit un potentiel de hausse de 52%. Le titre flambe de 14,41%, à 723 pence.