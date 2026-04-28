Rare Earths Americas entame sa tournée de présentation en vue de son introduction en Bourse aux États-Unis avec un objectif de valorisation de 368 millions de dollars

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* La société prévoit de vendre 2,78 millions d'actions

* La fourchette de prix proposée est fixée entre 17 et 19 dollars par action

* Cette introduction en Bourse intervient alors que la demande en terres rares est en forte hausse

* Ce secteur est devenu une priorité pour l'administration Trump

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 10, de détails tirés du dossier d'introduction en Bourse aux paragraphes 7 et 8, et d'un graphique sur la performance des actions cotées du secteur) par Manya Saini

Rare Earths Americas a lancé mardi la tournée de présentation en vue de son introduction en Bourse aux États-Unis, visant une valorisation pouvant atteindre 368,4 millions de dollars, alors que l'intérêt des investisseurs pour les minéraux critiques utilisés dans des produits allant des véhicules électriques aux iPhones est en forte hausse.

Les pays occidentaux cherchent activement de nouvelles sources d'approvisionnement en minéraux critiques afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la domination chinoise en matière d'extraction et de traitement.

Rare Earths Americas prévoit de vendre environ 2,78 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 19 dollars chacune afin de lever jusqu'à 52,8 millions de dollars.

Il s'agit d'une société en phase d'exploration qui développe un portefeuille de projets liés aux minéraux critiques, axé sur les gisements de terres rares lourdes à haute teneur.

"Avec des actifs aux États-Unis et au Brésil, Rare Earths Americas se positionne dans le cadre de l'effort plus large visant à diversifier les chaînes d'approvisionnement, alors que la Chine domine toujours le marché des terres rares", a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

Les terres rares constituent un groupe de 17 éléments , souvent utilisés pour fabriquer des aimants, que l'on trouve en quantités faibles mais essentielles dans des produits allant des articles ménagers aux avions de chasse tels que le F-35.

Dans son prospectus d'introduction en Bourse, Rare Earths Americas a déclaré que les perspectives à long terme pour ces éléments restaient solides, reflétant en partie le point de vue du gouvernement américain selon lequel les minéraux critiques, y compris les terres rares, sont essentiels à la sécurité nationale et à la résilience économique.

Elle a également cité les mesures visant à stimuler la production nationale, notamment l'accélération des procédures d'autorisation, la réduction des obstacles réglementaires et l'apport de capitaux et de soutien technique.

Le secteur a également connu une forte augmentation des opérations de fusion-acquisition ces derniers mois. La société minière américaine Critical Metals CRML.O a signé cette semaine une lettre d'intention visant à acquérir toutes les actions en circulation d'European Lithium EUR.AX dans le cadre d'une opération évaluée à environ 835 millions de dollars.

"Les sociétés nouvellement cotées en Bourse devenant souvent des cibles d'acquisition, une prime potentielle liée aux fusions-acquisitions contribue à soutenir l'intérêt des investisseurs pour ces introductions en Bourse", a déclaré Muehlbauer.

Après l'offre, Rare Earths Americas sera cotée sur NYSE American, sous le symbole "REA". Cantor et Stifel sont les chefs de file du placement.