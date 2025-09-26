Rapt Therapeutics grimpe après que Leerink Partners l'a relevé à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Rapt Therapeutics RAPT.O augmentent de 4 % à 25,42 $ avant la mise sur le marché

** La société de courtage Leerink Partners fait passer l'action de "market perform" à "outperform", citant les perspectives favorables pour le médicament principal RPT904, qui est développé pour traiter les maladies allergiques

** La société de courtage augmente également l'objectif de cours de 16 $ à 37 $, soit une prime de 51,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** RPT904 est un anticorps anti-IgE à action prolongée qui cible le même épitope que le Xolair de Roche ROG.S et de Novartis NOVN.S , mais avec une meilleure affinité de liaison et une demi-vie plus longue, ce qui permet des dosages moins fréquents, selon la société de courtage

** Leerink estime à 2,1 milliards de dollars les ventes mondiales du RPT904 d'ici 2035, avec une probabilité de succès de 45 %

** Leerink note que "notre confiance dans l'opportunité commerciale... est motivée par le grand nombre de patients souffrant d'allergies alimentaires et l'opportunité pour le RPT904 d'améliorer les lacunes du Xolair"

** L'action a progressé de 93 % depuis le début de l'année