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Rapport Therapeutics s'effondre après la vente d'actions et d'obligations convertibles
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 11:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de la société de biotechnologie Rapport Therapeutics RAPP.O ont chuté de 24,4 % avant l'ouverture, à 20,81 dollars, leur plus bas niveau depuis plus d'un an, après avoir finalisé une levée de fonds

** La société spécialisée dans les troubles neurologiques annonce le prix de vente d'environ 9,5 millions d'actions, y compris les bons de souscription préfinancés, à 21 dollars pour un montant d'environ 200 millions de dollars, ainsi que 150 millions de dollars d'obligations convertibles à 2,25 % (, dont l'échéance est fixée au 1er décembre 2032)

** Les prix de l’offre d’actions présentent une décote de 23,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action; le prix de conversion des obligations convertibles, fixé à 26,775 dollars, est supérieur de 27,5 % au prix de l’offre d’actions

** RAPP vend également environ 1,4 million d’actions, d’une valeur d’environ 30 millions de dollars, à un investisseur spécifique dans le cadre d’un placement privé mené en parallèle

** La société prévoit d’utiliser le produit net de ces opérations pour financer, entre autres, les essais cliniques visant à faire progresser son traitement contre la manie bipolaire, le RAP-219, ainsi que la R&D

** Morgan Stanley, Leerink et Evercore dirigent les offres publiques et le placement privé

** Le 20 octobre, l’action RAPP a clôturé en hausse de près de 3 % à 29,37 dollars après que la société a annoncé que le RAP-219 avait atteint les objectifs principaux et secondaires lors d’un essai de phase intermédiaire

** RAPP, dont le siège social est situé à Boston, compte environ 47,98 millions d’actions en circulation

** Jusqu'à mardi, l'action RAPP avait perdu 34 % au cours des trois derniers mois, affichant une baisse de 9 % depuis le début de l'année

** La société, soutenue par Johnson & Johnson JNJ.N , est entrée en bourse en 2024 lors d’une introduction en bourse au prix de 17 dollars

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MORGAN STANLEY
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RAPPORT THERA
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