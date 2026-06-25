Rapport OPEF : les actions sont la classe d'actifs la plus performante

(Zonebourse.com) - Après un premier rapport annuel en 2025, la deuxième édition du rapport de l'Observatoire des produits d'épargne financière (OPEF) - dispositif indépendant de suivi de l'épargne financière des ménages - a été publiée ce jeudi. Cette édition 2026 conforte la mission confiée au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) par la loi Industrie verte du 23 octobre 2023 : évaluer, en toute transparence, les performances et les frais des produits d'épargne les plus utilisés par les Français.

Dans ce cadre, le rapport analyse les différents produits permettant aux épargnants français d'investir sur les marchés financiers, et qui représentent un encours total de 2132 milliards d'euros en 2024 : contrats d'assurance-vie et de capitalisation, plans d'épargne retraite individuels (PERin), comptes-titres ordinaires, plans d'épargne en actions (PEA) et PEA-PME. Les produits d'épargne assurantiels individuels représentent la majeure partie de cet encours (1808 MdsEUR).

Le rapport analyse l'évolution des marchés financiers en 2025 dans un contexte marqué par une politique monétaire prudente des principales banques centrales et un ajustement progressif des conditions de financement.

Il fait apparaître des écarts de performance significatifs selon les zones géographiques et les secteurs.

Aux États-Unis, le ralentissement des marchés actions s'explique principalement par une rotation sectorielle, au détriment des grandes valeurs technologiques qui avaient fortement contribué aux performances passées. La baisse du dollar face à l'euro a également contribué à réduire fortement les performances des marchés américains pour un investisseur européen.

À l'inverse, les marchés européens ont bénéficié d'un environnement plus favorable, notamment pour les secteurs industriels, financiers et liés à la transition énergétique.

En Asie, les performances sont restées contrastées mais globalement positives, soutenues en particulier par les mesures de soutien mises en oeuvre en Chine, malgré des tensions géopolitiques persistantes.

Sur les marchés obligataires, les rendements se sont maintenus à des niveaux élevés tout en se stabilisant, tandis que les obligations souveraines ont continué de jouer un rôle de valeur refuge dans un environnement incertain. Les secteurs les plus sensibles aux taux d'intérêt, en particulier l'immobilier, ont poursuivi leur ajustement.

Globalement, les fonds actions enregistrent une performance moyenne de 11,47% en 2025. Les fonds d'allocation d'actifs affichent quant à eux une progression de 5,47%, tandis que les fonds monétaires présentent une performance négative de - 0,87%. Enfin, les fonds obligataires enregistrent une hausse plus modérée de 1,23%.

Ces évolutions illustrent le rôle déterminant du contexte macroéconomique, des politiques monétaires et des facteurs géopolitiques dans les écarts de performance entre supports d'investissement. Elles soulignent également l'importance, pour les investisseurs, d'une diversification adaptée, tant sur le plan géographique que sectoriel, afin de gérer les risques dans un environnement international incertain.

Le rapport confirme par ailleurs que, sur le long terme, les actions - bien qu'associées à une volatilité plus élevée - sont la classe d'actifs la plus performante. Une diversification efficace entre les différentes classes d'actifs, combinée à un horizon de placement long, accroît la probabilité de gains et minimise le risque de perte inhérents à l'investissement sur les marchés financiers, pratique indispensable pour compenser ou a minima atténuer l'impact négatif de l'inflation.

Lorsqu'un épargnant souscrit à un produit d'épargne financière, il se voit facturer ou prélever différents types de frais, qu'ils soient liés au produit, à l'enveloppe elle-même ou aux supports d'investissement qu'elle contient. Ces frais rémunèrent divers services, tels que le conseil lors du choix des supports d'investissement ou la gestion de ces derniers. Les données sur les frais collectées par le présent rapport pourront ainsi utilement éclairer les lecteurs.

Toutefois, bien que la comparaison des frais soit un élément à considérer, elle n'est qu'un des critères pour orienter de manière pertinente les choix d'investissement, à côté d'autres critères importants comme le risque et le potentiel de performance de l'investissement, ainsi que sa durée minimale recommandée ou ses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

En 2025, en assurance-vie, la performance moyenne nominale des fonds en euros (nette de frais de gestion, brutes de prélèvements sociaux et incluant les éventuels "bonus") s'est élevée à 2,6%. Sur 10 ans, de 2016 à 2025 la performance annualisée nette apparaît plus modérée à 1,93%. Les unités de compte (UC) ont bénéficié, en 2025, d'une performance nominale (nette des frais de contrats et des coûts récurrents des fonds) de 4,7%.

Le rapport analyse également les frais associés aux investissements réalisés via un compte-titres ordinaire (CTO), un PEA et un PEA-PME. Les frais liés aux supports d'investissement constituent logiquement la part principale du coût total pour l'investisseur, indépendamment de l'enveloppe utilisée. Ils varient également selon l'actif sous-jacent.

Les frais récurrents annuels des services liés au CTO, PEA et PEA-PME se situent en moyenne, en 2025, dans une fourchette comprise entre 0,07% et 0,46% selon les supports d'investissement (OPC "partenaires", non-partenaires ou titres vifs), et sont stables par rapport à 2024.

En outre, les produits structurés ont récemment connu une forte expansion en France. En assurance-vie (principal canal de distribution), les performances nettes de frais des produits structurés (hors fonds à formule) s'établissent entre 4,3% et 6,7% en moyenne annualisée sur 2021-2025. Ces performances varient selon le profil des produits : plus faibles pour les produits à capital protégé, plus élevées pour les produits de participation, qui sont également plus risqués.

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