Rapport mensuel de l'OPEP : tension sur les prix, demande révisée et stocks sous pression

(Zonebourse.com) - L'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) a publié son dernier rapport mensuel sur le marché mondial du pétrole. Entre ajustements des prévisions de consommation, dynamique de production et tensions logistiques, le document dresse le bilan d'un marché sous tension.

Perspectives de la demande mondiale : un léger freinage à court terme

L'OPEP indique que la demande mondiale devrait progresser de 0,4 million de barils par jour (mb/j) sur un an, marquant une légère révision à la baisse par rapport au mois dernier. La demande des pays de l'OCDE devrait baisser de 0,1 mb/j, tandis que celle des pays hors OCDE devrait augmenter de 0,5 mb/j.

Pour 2027, l'OPEP se montre plus optimiste. La croissance est révisée à la hausse et estimée à 2,4 mb/j ( 0,4 mb/j pour l'OCDE, 1,9 mb/j hors OCDE).

Offre mondiale et équilibre du marché (OPEP )

Concernant l'offre mondiale de pétrole, la production de liquides des pays non-membres de la Déclaration de Coopération (non-DoC) devrait augmenter de 0,6 mb/j en 2026. Ce chiffre reste inchangé par rapport au mois dernier, tiré par le Brésil, les Etats-Unis, le Canada et l'Argentine. Une hausse identique de 0,6 mb/j est prévue pour 2027, portée par le Qatar, le Canada, le Brésil et l'Argentine.

L'OPEP a parallèlement révisé à la hausse la demande de pétrole brut provenant spécifiquement des pays de la DoC :

- 2026 : estimée à 42,2 mb/j (soit 0,4 mb/j de moins qu'en 2025).

- 2027 : estimée à 43,9 mb/j (soit une hausse de 1,6 mb/j par rapport à 2026).

La production de liquides non conventionnels et NGL (gaz de pétrole liquéfié) des pays membres de la DoC devrait grimper de 0,1 mb/j en 2026 (à 8,7 mb/j), puis encore de 0,1 mb/j en 2027 (à 8,9 mb/j). En août, la production de brut des pays de la DoC a augmenté de 0,30 mb/j par rapport à juillet, pour atteindre environ 38,05 mb/j.

La Déclaration de coopération (DoC) est un accord historique signé le 10 décembre 2016 entre les pays membres de l'OPEP et plusieurs pays producteurs non-membres (formant la coalition OPEP ).

Par ailleurs, le marché du brut a enregistré une hausse marquée sur l'ensemble des références. En août, la valeur du panier de référence de l'OPEP (ORB) a augmenté de 3,45 dollars/baril (b) par rapport au mois précédent pour atteindre 86,44 USD/b en moyenne.

Le contrat à terme du Brent (ICE) a progressé de 4,11 USD/b à 88,08 USD/b, tandis que le WTI (NYMEX) a gagné 3,23 USD/b à 82,45 USD/b.

Le contrat Oman (GME) a fortement grimpé de 10,36 $/b pour s'établir à 87,88 $/b.

Quant à l'écart Brent-WTI, il s'est élargi de 0,88 USD/b à 5,63 USD/b.

La courbe des prix s'est encore tendue à la hausse pour les livraisons immédiates. "Cette progression des prix à court terme s'explique par une forte demande de chargement immédiat (notamment de la part des raffineurs asiatiques), des craintes persistantes sur l'approvisionnement et une baisse de la disponibilité du brut", souligne l'OPEP.

Face à ces tensions, les fonds de couverture et gestionnaires de portefeuille ont renforcé leurs positions acheteuses ( 12% sur le Brent et le WTI entre fin juillet et fin août), principalement sur le Brent.

Raffinage et fret maritime : des disparités régionales

En outre, les marges des raffineries affichent des évolutions contrastées selon les régions :

- Golfe du Mexique (Etats-Unis) & Rotterdam (Europe) : marges en hausse, portées par une forte demande de produits distillés moyens (diesel) et une offre restreinte.

- Singapour (Asie) : Marges en baisse en raison d'une hausse du volume traité par les raffineries et de l'augmentation des exportations régionales.

Sur le marché du transport maritime de pétrole brut, les prix des très grands pétroliers (VLCC) ont nettement rebondi en août, notamment sur les routes Moyen-Orient/Asie ( 28%) et Moyen-Orient/Occident ( 51%). Les tarifs des navires Suezmax ont également progressé ( 4% entre le golfe du Mexique et l'Europe). Les tarifs des Aframax ont reculé de 18% en Méditerranée après leurs sommets de juillet, mais restent élevés. Pour les produits raffinés, les tarifs ont grimpé de 15% à l'est de Suez et baissé de 5% à l'ouest.

Flux commerciaux et niveaux de stocks

Les échanges commerciaux mondiaux témoignent d'une activité soutenue. Aux Etats-Unis, les importations de brut ont bondi de 15% en août (6,7 mb/j). Les exportations ont repris à 3,9 mb/j. Les exportations de produits raffinés ont atteint un record absolu de 8 mb/j (forte hausse des envois de propane vers l'Asie et de diesel vers l'Europe et le Maroc).

En Europe (OCDE), l'OPEP relève une hausse saisonnière des importations de brut en juillet (provenant des Emirats arabes unis, du Brésil et du Kazakhstan). Au Japon, il y a eu un rebond des importations de brut en juillet à 2,4 mb/j et hausse des exportations de gazole. En Chine, les importations de brut sont en hausse à 8,4 mb/j en juillet et 8,95 mb/j en août. En Inde, les importations restent élevées en juillet (5,1 mb/j) et les exportations de diesel et d'essence sont en forte hausse.

Enfin les stocks commerciaux de pétrole de l'OCDE ont légèrement augmenté de 9,8 mb sur un mois en juillet 2026 pour atteindre 2 763 mb. Ce niveau reste nettement sous les moyennes historiques (-57 mb sur un an et -47,9 mb par rapport à la moyenne des cinq dernières années). Les stocks actuels représentent 59,3 jours de consommation future, soit 1 jour de moins que l'année dernière à la même époque.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.