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RAPPEL - WEBINAIRE POUR LES INVESTISSEURS PARTICULIERS « EN DIRECT DU COCKPIT » MERCREDI 6 MAI 2026 À 18H00 CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE & ANNUEL 2025/26
information fournie par Boursorama CP 06/05/2026 à 15:19

RAPPEL - WEBINAIRE POUR LES INVESTISSEURS PARTICULIERS
« EN DIRECT DU COCKPIT »
MERCREDI 6 MAI 2026 À 18H00
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE & ANNUEL 2025/26

À l’occasion de ce nouvel évènement, le Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication du Groupe FIGEAC AÉRO :
 Reviendra sur la dynamique de marché, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre et annuel de l’exercice 2025/26 et les perspectives du Groupe ;
 Répondra à l’ensemble de vos questions.
Les participants pourront également redécouvrir FIGEAC AÉRO au travers de sa nouvelle vidéo institutionnelle.

Valeurs associées

FIGEAC AERO
11,1200 EUR Euronext Paris +8,38%

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