RAPPEL - WEBINAIRE POUR LES INVESTISSEURS PARTICULIERS

« EN DIRECT DU COCKPIT »

MERCREDI 6 MAI 2026 À 18H00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE & ANNUEL 2025/26



À l’occasion de ce nouvel évènement, le Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication du Groupe FIGEAC AÉRO :

 Reviendra sur la dynamique de marché, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre et annuel de l’exercice 2025/26 et les perspectives du Groupe ;

 Répondra à l’ensemble de vos questions.

Les participants pourront également redécouvrir FIGEAC AÉRO au travers de sa nouvelle vidéo institutionnelle.