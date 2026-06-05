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RAPPEL - WEBINAIRE DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PARTICULIERS « EN DIRECT DU COCKPIT » JEUDI 11 JUIN 2026 À 18H00 RÉSULTATS ANNUELS 2025/26
information fournie par Boursorama CP 05/06/2026 à 10:20

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, organisera le jeudi 11 juin 2026 à 18h00, à l’occasion de la publication des résultats annuels de l’exercice 2025/26 un webinaire ouvert à tous les investisseurs particuliers.
À l’occasion de ce nouvel évènement, la Direction du Groupe FIGEAC AÉRO reviendra sur la dynamique de marché, les résultats annuels de l’exercice 2025/26 et les perspectives du Groupe ; et répondra à l'ensemble de vos questions.

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