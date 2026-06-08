Rappel : les BSA Nicox de juin 2024 expireront le 19 juin 2026

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, rappelle aujourd’hui aux détenteurs de bons de souscription d’actions (BSA) émis en juin 2024 dans le cadre de l’augmentation de capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription, que ces BSA expireront le vendredi 19 juin 2026, à la clôture du marché, après cette date, ils n’auront plus aucune valeur. Le dernier jour de négociation sur le marché de ces BSA sera le mardi 16 juin 2026, à la clôture du marché, passé cette date, ces derniers seront radiés de la cote.

Les BSA de juin 2024 sont détenus uniquement par des investisseurs ayant participé à l’augmentation de capital de juin 2024, ou les ayant achetés sur Euronext Growth Paris.