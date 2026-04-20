Rappel : le dernier jour d’exercice pour les Bons de Souscription d’Actions (BSA) Nicox de juin 2024 est le 19 juin 2026

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, rappelle aujourd’hui aux détenteurs de bons de souscription d’actions (BSA) émis en juin 2024 dans le cadre de l’augmentation de capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription, que ces BSA expireront le 20 juin 2026. Le 20 juin étant un samedi, le dernier jour d’exercice des BSA possible sera le vendredi 19 juin 2026, à la clôture du marché.
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