Rappel des modalités de participation à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires
information fournie par Boursorama CP 03/09/2025 à 18:00

L’Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra au siège de Medincell (3 rue des Frères Lumière, 34830 Jacou) le jeudi 11 septembre 2025 à 18h00, heure de Paris.

Tous les actionnaires de la société sont invités à venir participer à la réunion ou à la suivre en direct sur le site la société via le lien www.medincell.com/fr/live-fr/

Le système de vote à distance sécurisé via la plateforme Votaccess est ouvert jusqu’au mercredi 10 septembre 2025 à 15h00, heure de Paris.


Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

