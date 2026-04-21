Rapid Nutrition signe accord contraignant pour racheter points de vente bien-être en Australie

* Rapid Nutrition a conclu un accord contraignant pour acquérir des emplacements de vente au détail santé et bien-être établis en Australie, afin de constituer une plateforme phare. * Opération présentée comme une extension ciblée du modèle numérique et direct-to-consumer, visant à renforcer stratégie de distribution multicanale sur marché australien. * Portefeuille de sites ayant généré historiquement plus de 5 millions A$ de chiffre d’affaires annuel, avec potentiel de revenus additionnels via ventes de produits et programmes d’activation financés par fournisseurs.

* Finalisation conditionnée à une due diligence jugée satisfaisante et à la documentation définitive, sans certitude de réalisation. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Rapid Nutrition plc published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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