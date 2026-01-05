 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rapid Nutrition sécurise un investissement stratégique de 5 millions d’euros pour accélérer son expansion mondiale
information fournie par Boursorama CP 05/01/2026 à 06:45

Un investissement de long terme qui confirme la confiance dans la stratégie de croissance de Rapid Nutrition

Londres, Royaume-Uni – 5 janvier 2026 : Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD) ; société mondiale de HealthTech et de bien-être, annonce aujourd’hui la réalisation d’un investissement stratégique de référence (« cornerstone investment ») à long terme, marquant une étape clé dans son développement et son parcours sur les marchés de capitaux.

Cet investissement de 5 millions d’euros sera consacré à l’accélération de l’expansion internationale du Groupe, ainsi qu’au renforcement de sa présence omnicanale en Australie, aux États-Unis, en Chine et sur d’autres marchés stratégiques.

Cet apport financier soutient la stratégie de croissance hybride de Rapid Nutrition, combinant le développement organique de son portefeuille de produits fondés sur des preuves scientifiques avec l’élargissement de ses canaux de distribution, afin de diversifier ses sources de revenus et d’accélérer le passage à l’échelle.

La Société estime que l’arrivée d’un investisseur de référence apporte à la fois stabilité et validation stratégique, constituant une base solide pour renforcer sa position sur le marché et créer de nouvelles sources de revenus. L’approche stratégique de croissance par acquisitions ciblées (« buy-and-build ») devrait ainsi accroître la valeur pour les actionnaires tout en diversifiant les opérations sur des marchés à fort potentiel.

Valeurs associées

RAPID NUTRITION
0,0026 EUR Euronext Paris -3,70%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vote sur le projet de loi de finances 2026 au Sénat français à Paris
    Les parlementaires, sauf RN et LFI, consultés par Bercy sur le budget 2026
    information fournie par Reuters 05.01.2026 06:47 

    Les groupes parlementaires, à l'exception du Rassemblement national et de La France insoumise, seront reçus au ministère de l'Economie pour ‍parler du budget 2026 que le gouvernement espère voir adopté "au plus tôt", a annoncé dimanche la ministre de l'Action et ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump revient de Floride à la Maison Blanche, à Washington
    Trump menace de mener une opération militaire contre la Colombie
    information fournie par Reuters 05.01.2026 06:47 

    Le président américain Donald Trump a ‍menacé dimanche de mener une opération militaire contre le gouvernement colombien, estimant que le pays d'Amérique latine ‌était dirigé par "un malade". Il a effectué ces commentaires après avoir annoncé samedi que les Etats-Unis ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.01.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * EQUINOR ... Lire la suite

  • LUMIBIRD : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse
    LUMIBIRD : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse
    information fournie par Day By Day 05.01.2026 05:35 

    CONTEXTE MOYEN TERME La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 22,55 € et 24,35 €. La tendance serait invalidée sous le support à 6,78 €. PREVISION COURT TERME La tendance de fond est ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank