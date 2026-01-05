Rapid Nutrition sécurise un investissement stratégique de 5 millions d’euros pour accélérer son expansion mondiale

Un investissement de long terme qui confirme la confiance dans la stratégie de croissance de Rapid Nutrition



Londres, Royaume-Uni – 5 janvier 2026 : Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD) ; société mondiale de HealthTech et de bien-être, annonce aujourd’hui la réalisation d’un investissement stratégique de référence (« cornerstone investment ») à long terme, marquant une étape clé dans son développement et son parcours sur les marchés de capitaux.



Cet investissement de 5 millions d’euros sera consacré à l’accélération de l’expansion internationale du Groupe, ainsi qu’au renforcement de sa présence omnicanale en Australie, aux États-Unis, en Chine et sur d’autres marchés stratégiques.



Cet apport financier soutient la stratégie de croissance hybride de Rapid Nutrition, combinant le développement organique de son portefeuille de produits fondés sur des preuves scientifiques avec l’élargissement de ses canaux de distribution, afin de diversifier ses sources de revenus et d’accélérer le passage à l’échelle.



La Société estime que l’arrivée d’un investisseur de référence apporte à la fois stabilité et validation stratégique, constituant une base solide pour renforcer sa position sur le marché et créer de nouvelles sources de revenus. L’approche stratégique de croissance par acquisitions ciblées (« buy-and-build ») devrait ainsi accroître la valeur pour les actionnaires tout en diversifiant les opérations sur des marchés à fort potentiel.