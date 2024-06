Rapid Nutrition Révèle une Vidéo Exclusive en Coulisses Dévoilant une Chaîne d'Approvisionnement Axée sur les Critères ESG

Londres, Royaume-Uni – 11 juin 2024: Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD): un fournisseur mondial de premier plan de produits de santé et de bien-être haut de gamme, a le plaisir d'annoncer la sortie d'une vidéo exclusive en coulisses détaillant les pratiques durables de sa chaîne d'approvisionnement. Cette vidéo offre une perspective approfondie sur les processus innovants et les partenariats stratégiques qui renforcent l'engagement de Rapid Nutrition envers les principes Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).



Un Aperçu Complet de Notre Chaîne d'Approvisionnement Durable



La vidéo présente :



• Approvisionnement Durable : Aperçus de la collaboration de Rapid Nutrition avec les agriculteurs locaux et les installations de transformation avancées pour obtenir des ingrédients végétaux de qualité supérieure.

• Production Innovante : Vue d'ensemble de la technologie de pointe utilisée pour transformer les grains et les légumineuses en produits enrichis en protéines de haute qualité pour la marque phare SystemLS.

• Engagement envers la Qualité : Détails sur les protocoles de test rigoureux et les solutions d'emballage durable qui garantissent l'intégrité et l'excellence des produits.