Rapid Nutrition renforce l’accès des investisseurs grâce à une plateforme de communication à la demande basée sur une IA agentique

Londres, Royaume-Uni – 1er mai 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société mondiale de HealthTech spécialisée dans le bien-être à travers des solutions nutritionnelles personnalisées et fondées sur des données scientifiques, annonce aujourd’hui l’intégration d’une solution de relations investisseurs basée sur une IA agentique, conçue pour améliorer l’accessibilité, la réactivité et la transparence pour les actionnaires et les investisseurs potentiels.



Le système de relations investisseurs basé sur cette IA agentique permet un accès à la demande aux informations publiques de la Société, offrant aux investisseurs la possibilité d’obtenir des réponses rapides à leurs demandes générales et d’interagir plus efficacement avec la Société. Dans un contexte où les marchés de capitaux attendent un accès en temps réel à l’information, ce dispositif améliore la manière dont les investisseurs interagissent avec Rapid Nutrition, en rendant les informations plus accessibles, plus réactives et disponibles à l’échelle mondiale.