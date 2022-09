Rapid Nutrition publie son bilan commercial du premier semestre

Nous sommes heureux d'annoncer que nous continuons à suivre une évolution conforme aux attentes de l'entreprise pour 2022, avec une direction qui exécute avec succès sa stratégie de croissance telle que décrite dans notre dernier rapport annuel.



En particulier, nous avons récemment signé un nouvel accord de distribution en Corée, où nous avons obtenu l'autorisation de déposer la marque SystemLS, notre marque phare. De même, nous continuons à étendre cette marque mondiale en nous concentrant sur des ingrédients propres, à base de plantes, et sur des emballages durables, qui seront lancés plus tard cette année à travers un partenariat avec la société d'emballage australienne Grounded.



Nous avons aussi sécurisé un engagement de financement pour soutenir l'accélération de la croissance et nous avons complété l'acquisition de The Plant-Based Bundle, une entreprise d'influenceurs végétaliens qui ajoute déjà des revenus et des synergies supplémentaires au groupe. Nous avons effectué le premier lancement depuis l'acquisition de l'entreprise en juillet avec plus de 144 influenceurs de réputation mondiale, générant plus de 3494 ventes au cours des 10 premiers jours seulement. Nous sommes incroyablement excités par le potentiel de ce business alors que nous préparons notre prochain lancement en octobre.