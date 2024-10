Rapid Nutrition Publie Ses Résultats Semestriels Non Audités et Présente Ses Initiatives Stratégiques de Croissance

Accélération du remboursement de la dette, croissance positive du modèle d'abonnement et expansion en Chine posent les bases de la croissance future.





Londres, Royaume-Uni – 21 octobre 2024 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth Paris : ALRPD), leader mondial des produits de bien-être naturels, est heureux de publier ses résultats semestriels non audités pour le premier semestre 2024.





Points clés :



• Rapid Nutrition accélère le remboursement de sa dette et prévoit de régler les obligations convertibles d'ici décembre 2024.



• La restructuration réussie de la marque SystemLS stimule la croissance des revenus grâce à une nouvelle plateforme optimisée.



• La fabrication locale en Chine prépare le terrain pour une expansion future dans cette région à fort potentiel.