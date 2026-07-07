Rapid Nutrition présente sa stratégie en matière de technologies de la santé sur Bloomberg Television

Une interview mettant en lumière le déploiement par la Société de technologies avancées au service du bien-être des consommateurs et de sa communication financière, illustrant son évolution vers une plateforme technologique évolutive dédiée à la santé.



Londres, Royaume-Uni – 7 juilet 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société spécialisée dans les technologies de la santé combinant nutrition fondée sur des données scientifiques et technologies intelligentes, a été invitée à intervenir sur Bloomberg Television, où son Directeur Général, Simon St Ledger, a présenté la stratégie de la Société en matière de déploiement de technologies intelligentes ainsi que sa vision de l'avenir de la santé personnalisée.