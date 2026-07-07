 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rapid Nutrition présente sa stratégie en matière de technologies de la santé sur Bloomberg Television
information fournie par Boursorama CP 07/07/2026 à 04:55

Une interview mettant en lumière le déploiement par la Société de technologies avancées au service du bien-être des consommateurs et de sa communication financière, illustrant son évolution vers une plateforme technologique évolutive dédiée à la santé.

Londres, Royaume-Uni – 7 juilet 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société spécialisée dans les technologies de la santé combinant nutrition fondée sur des données scientifiques et technologies intelligentes, a été invitée à intervenir sur Bloomberg Television, où son Directeur Général, Simon St Ledger, a présenté la stratégie de la Société en matière de déploiement de technologies intelligentes ainsi que sa vision de l'avenir de la santé personnalisée.

Valeurs associées

RAPID NUTRITION
5,2700 EUR Euronext Paris -9,14%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
103,4 -12,67%
CAC 40
8 507,32 +0,32%
2CRSI
37,94 -3,31%
Pétrole Brent
72,51 +0,69%
GENFIT
13,18 -1,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank