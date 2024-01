Rapid Nutrition PLC ("Rapid Nutrition" ou la "société") Résultats de l'assemblée générale 2024

Londres, Royaume-Uni - 10 janvier 2024 - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), une société de bien-être naturel axée sur la nutrition et les produits à base de plantes médicinales fondés sur des données probantes, annonce que l'assemblée générale (l'" assemblée générale ") s'est tenue le 10 janvier 2024 à 22h00 (heure du Royaume-Uni) / 8h00 (heure normale de l'Est australien) le 11 janvier 2024.



Toutes les résolutions présentées dans l'avis de convocation daté du 13 décembre 2023 et soumises à l'assemblée générale ont été dûment adoptées. Conformément aux meilleures pratiques.



Pursuant to the Reorganisation, 195 additional ordinary shares issued at par value will be admitted to Euronext on the 11th January, 2024 and the consolidation and subdivision of the ordinary shares will take effect on the 12th January 2024 under the new ISIN GB00BM9PTW47. Following the Reorganisation, if banks encounter fractional shares after the recording of the operation for their clients, common practice is that they will retain and likely sell them independently.