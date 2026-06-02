Rapid Nutrition étend l’intégration de l’IA agentique à l’ensemble de son écosystème de bien-être destiné aux consommateurs

Londres, Royaume-Uni – 2 juin 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société internationale de HealthTech spécialisée dans le bien-être grâce à des solutions nutritionnelles personnalisées et fondées sur des données scientifiques, est heureuse de fournir aux investisseurs des informations complémentaires sur l'évolution de son infrastructure d'intelligence artificielle agentique au sein de ses activités destinées aux investisseurs et aux consommateurs, à la suite de la finalisation de l'acquisition récemment annoncée de sa plateforme australienne dédiée au bien-être.



La Société a progressivement étendu le déploiement de sa plateforme d'engagement technologique à travers ses communications avec les investisseurs, ses interactions avec les consommateurs et l'ensemble de ses opérations numériques, dans le cadre de sa stratégie visant à construire un écosystème HealthTech évolutif à l'intersection de la nutrition, de la technologie et des comportements des consommateurs.