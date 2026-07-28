Rapid Nutrition accélère le développement de son portefeuille de marques propres grâce à une intelligence commerciale alimentée par l'intelligence artificielle

Le lancement initial de la gamme Premium Nutrition Pantry illustre la stratégie de la Société visant à accélérer le développement de ses marques propres, renforcer son intégration verticale et soutenir une croissance durable de ses revenus.



Londres, Royaume-Uni – 28 juillet 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), a le plaisir d'annoncer l'élargissement de son portefeuille de marques propres avec le lancement de sa nouvelle gamme Premium Nutrition Pantry au sein du réseau de centres de bien-être HealthShop+ ainsi que sur ses canaux de vente en ligne.



Cette première phase de déploiement comprendra jusqu'à 100 produits alimentaires premium, élaborés à partir d'ingrédients issus d'un approvisionnement durable et peu transformés, conçus pour compléter l'approche nutritionnelle fondée sur des données scientifiques de la Société et favoriser une alimentation plus saine au quotidien.