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Rapid Nutrition accélère le développement de son portefeuille de marques propres grâce à une intelligence commerciale alimentée par l'intelligence artificielle
information fournie par Boursorama CP 28/07/2026 à 04:50
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Le lancement initial de la gamme Premium Nutrition Pantry illustre la stratégie de la Société visant à accélérer le développement de ses marques propres, renforcer son intégration verticale et soutenir une croissance durable de ses revenus.

Londres, Royaume-Uni – 28 juillet 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), a le plaisir d'annoncer l'élargissement de son portefeuille de marques propres avec le lancement de sa nouvelle gamme Premium Nutrition Pantry au sein du réseau de centres de bien-être HealthShop+ ainsi que sur ses canaux de vente en ligne.

Cette première phase de déploiement comprendra jusqu'à 100 produits alimentaires premium, élaborés à partir d'ingrédients issus d'un approvisionnement durable et peu transformés, conçus pour compléter l'approche nutritionnelle fondée sur des données scientifiques de la Société et favoriser une alimentation plus saine au quotidien.

IA: Intelligence artificielle

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