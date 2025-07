Rapid Nutrition accélère l’expansion européenne de SystemLS

Mise en place d’une infrastructure stratégique pour soutenir une croissance évolutive dans l’UE et au Royaume-Uni



Londres, Royaume-Uni – 15 juillet 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), une entreprise internationale spécialisée dans les technologies de la santé et le bien-être, est heureuse d’annoncer des avancées significatives dans sa stratégie d’expansion européenne pour sa marque phare SystemLS.



À la suite de l’annonce précédente concernant les discussions stratégiques avec un important distributeur européen, Rapid Nutrition confirme que ces échanges progressent de manière positive et incluent désormais une planification active pour l’enregistrement des produits et leur distribution.



Les développements clés incluent :



Des démarches réglementaires sont en cours, la direction étant engagée auprès des autorités locales pour garantir la conformité de SystemLS sur les marchés prioritaires de l’Union européenne.



L’évaluation d’un entrepôt central européen situé aux Pays-Bas, afin d’assurer une logistique rapide et rentable sur l’ensemble du territoire européen.



La mise en place d’un entrepôt distinct au Royaume-Uni est également à l’étude, afin d’optimiser les opérations transfrontalières post-Brexit et de mieux servir le marché britannique.