Raphaël Pitoun transfère ses fonds chez Trium

(NEWSManagers.com) - Raphael Pitoun a quitté CQS pour rejoindre Trium Capital, une société de gestion d' actifs britannique adossée à un family office gérant 600 millions de dollars. Il part avec deux fonds représentant environ 220 millions de dollars. Il est aussi rejoint par une équipe d' analystes de CQS qui inclut Philip Gottschalk.

Les deux fonds en question - CQS New City Global Equity et CQS New City North American Equity - deviendront Trium Sustainable Innovators Global Equity et Trium Sustainable Innovators North American Equity.

Au format UCITS, ils visent des retours sur investissement alignés avec la croissance long terme des résultats des sociétés dans lesquelles les fonds investissent, à savoir 12% à 15% par an, sur la durée du cycle et sans référence à un indice. Pour atteindre ces objectifs, la stratégie se compose de portefeuilles concentrés de 20 à 30 positions avec une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards d' euros, un excellent historique et des perspectives robustes de croissance bénéficiaire. Les fonds investissent dans des sociétés domiciliées dans les pays de l' OCDE.

La stratégie se concentre sur des sociétés qui apportent de la valeur aux clients et que Raphael Pitoun appelle 'Innovation compounders' . Ces sociétés délivrent un flux constant de nouveaux produits et services dans une relation gagnant-gagnant avec leurs clients. Dans le cadre de leur analyse, l' équipe d' investissement cherche à identifier les risques et opportunités ESG qui peuvent affecter la qualité et la prévisibilité de la performance économique à long terme.

L' analyse ESG est intégrée dans le processus d' investissement. Les deux fonds ont reçu le Label ESG Luxflag.