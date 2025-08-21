Ransomware - Le site web du ministère américain de la santé indique que l'attaque par ransomware de l'entreprise de dialyse DaVita a touché 2,7 millions de personnes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Une attaque par ransomware qui a crypté certains éléments du réseau de l'entreprise de dialyse DaVita
DVA.N a touché 2,7 millions de personnes, a indiqué jeudi le site web du ministère américain de la santé.
