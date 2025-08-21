 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 610,17
0,00%
Ransomware - Le site web du ministère américain de la santé indique que l'attaque par ransomware de l'entreprise de dialyse DaVita a touché 2,7 millions de personnes
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une attaque par ransomware qui a crypté certains éléments du réseau de l'entreprise de dialyse DaVita

DVA.N a touché 2,7 millions de personnes, a indiqué jeudi le site web du ministère américain de la santé.

Valeurs associées

DAVITA
137,620 USD NYSE +0,11%
© 2025 Thomson Reuters.

