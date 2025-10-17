 Aller au contenu principal
Rani Therapeutics fait plus que doubler grâce à un accord de licence de plus d'un milliard de dollars avec la société japonaise Chugai
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Rani Therapeutics RANI.O augmentent de 200% pour atteindre leur plus haut niveau en six mois, soit 1,43 $

** L'action est prête à enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage, si les gains se maintiennent

** La société signe un accord de licence avec la société japonaise Chugai Pharmaceutical 4519.T pour développer une pilule expérimentale, avec une option pour l'étendre à jusqu'à cinq médicaments, ce qui pourrait porter la valeur totale de l'accord à plus d'un milliard de dollars

** Selon les termes de l'accord, pour le premier médicament, Rani recevra 10 millions de dollars d'avance et est éligible à recevoir jusqu'à 75 millions de dollars en technologie et en étapes de développement, et jusqu'à 100 millions de dollars en étapes de vente et en redevances à un chiffre sur les ventes de produits

** Chugai a la possibilité d'étendre ses droits à jusqu'à cinq autres cibles médicamenteuses dans des conditions similaires, ce qui, si Chugai l'exerce pleinement, pourrait porter la valeur totale de l'accord à 1,085 milliard de dollars

**En incluant le mouvement de la séance, RANI a baissé de ~9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHUGAI PHARM
39,340 EUR Tradegate -0,71%
CHUGAI PHARM
48,5900 USD OTCBB -0,94%
RANI THERAP RG-A
1,6400 USD NASDAQ +248,27%
