Randstad: partenariat de déploiement avec Workday information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Randstad Digital annonce la signature d'un accord de partenariat avec Workday, accord certifiant Randstad Digital pour fournir des services de bout en bout pour les déploiements initiaux et futurs de la suite de produits Workday.



'Les services de déploiement Workday fournis par Randstad Digital aideront ses clients à accélérer la création de valeur et à réduire les risques liés à la mise en oeuvre', explique le groupe néerlandais de services en ressources humaines.



Avec des activités dans plus de 20 pays et des delivery center au Canada, en Roumanie, en Inde et au Portugal, Randstad Digital ajoute offrir la taille, la flexibilité et l'expertise nécessaire pour soutenir les déploiements Workday à l'échelle mondiale.





