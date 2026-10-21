Randstad : le CA dépasse les attentes au T3, reprise des principaux marchés de l'emploi

Randstad RAND.AS a fait état mercredi d'une hausse organique de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes au troisième trimestre, portée par le retour à la croissance de son marché domestique néerlandais et aux signes persistants de reprise en Amérique du Nord et en Allemagne.

Le chiffre d'affaires a enregistré une hausse organique de 3,9% au trimestre clos, tandis que les analystes tablaient sur 2,9%.

Les agences de recrutement telles que Randstad ou Adecco

ADEN.S sont considérées comme un indicateur de la santé du marché du travail et de la dynamique économique, car les employeurs ajustent leurs plans d'embauche en fonction des fluctuations de l'économie dans son ensemble.

* En Allemagne, le chiffre d'affaires a progressé de 5%, poursuivant ainsi la reprise observée au deuxième trimestre, lorsque les ventes dans la première économie européenne ont renoué avec la croissance pour la première fois depuis début 2023

* En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 9%, le secteur du recrutement opérationnel aux États-Unis, qui couvre principalement les postes d'ouvriers, ayant enregistré une hausse de 19% en glissement annuel

* Aux Pays-Bas, le chiffre d'affaires a augmenté 3%, marquant une amélioration par rapport à la contraction de 1% enregistrée il y a un an, tandis que la France est restée en difficulté avec un chiffre d'affaires en baisse de 3%

* La marge brute, indicateur clé de rentabilité, s'est établie à 17,8%, contre un consensus fourni par l'entreprise à 17,9%

* Randstad a indiqué s'attendre à ce que la marge brute du quatrième trimestre reste globalement stable par rapport à celle du troisième trimestre

(Rédigé par Jakob Van Calster à Gdansk ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)