Ramsay Santé enregistre une perte nette part du Groupe de -34,9 MEUR pour le semestre
L'EBITDA du Groupe s'est stabilisé à 284,8 MEUR (soit 0,1% par rapport au semestre clos au 31décembre 2024). "La croissance de l'EBITDA du Groupe a été négativement impactée par la suppression, à compter du 1er janvier 2025, de la garantie de financement en France, qui représente un manque à gagner de 20 MEUR par rapport à l'année dernière" explique le groupe.
Le résultat opérationnel courant s'élève à 67,8 MEUR, en hausse de 1,7 MEUR par rapport à l'année dernière. La perte nette -part du Groupe- pour le semestre clos en décembre 2025 s'élève à -34,9 MEUR, en amélioration de 8,2 MEUR par rapport à la perte nette de -43,1 MEUR enregistrée en décembre 2024.
