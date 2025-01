Ramsay Générale de Santé verserait 200 millions d'euros par an en loyers

(AOF) - Ramsay Générale de Santé (-3,36% à 11,50 euros) affiche une des plus fortes baisses du marché SRD. Le groupe de santé privé est la cible d'un rapport corédigé par la CFDT dénonçant la financiarisation du système de santé. Selon le document le groupe verse 200 millions d'euros de loyers chaque année, offrant à ses bailleurs, des fonds d'investissement parmi lesquels Icade Santé, des taux de marge et de dividendes élevés. Icade (-2,94% à 21,78 euros) accuse l'une de plus fortes baisses du SBF120.

Icade Santé/Praemia Healthcare et Praemia Reim enregistreraient des taux de marge opérationnelle de respectivement 111% et 134%, et des taux de dividendes de 68% et 129%, selon le rapport. "Les loyers que Ramsay Santé paye juste à Icade Santé/Praemia REIM auraient pu permettre de payer en moyenne 1 132 employés supplémentaires", apprend-on.

Recourir à la location "est une décision d'allocation de ressources qui date d'il y a plus de 10 ans", a déclaré à l'AFP Jérôme Brice, directeur général France de Ramsay Santé. "Notre taux de détention de l'immobilier est extrêmement stable, autour de 20%", et il n'y a eu "aucune opération" de vente d'immeubles depuis 10 ans, a-t-il précisé.

"On ne pourrait pas en détenir beaucoup plus, nous préférons orienter nos ressources vers notre gestion opérationnelle, soins, patients, salariés, investissements", s'est-il justifié.

La CFDT propose notamment dans ses conclusions d'"exiger la divulgation publique pour tous les grands établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, des informations sur les propriétaires directs du patrimoine immobilier", mais aussi "sur les loyers, les baux et les hypothèques dont bénéficient des parties liées ou des tiers, ainsi que la publication à l'avance de toute offre de cession".