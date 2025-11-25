Ramsay Générale de Santé : son actionnaire de référence a finalisé sa revue stratégique

(AOF) - Ramsay Générale de Santé a indiqué avoir pris note du communiqué de presse de son actionnaire de référence australien Ramsay Health Care Limited, annonçant avoir finalisé la revue de ses options stratégiques concernant sa participation majoritaire dans Ramsay Générale de Santé.

" (...) Ramsay Health Care Limited précise que son conseil d'administration et son management sont engagés à mettre en œuvre l'une des options envisagées dans le cadre de cette revue stratégique, et que le marché sera tenu informé de l'avancement de ce projet au plus tard lors de la publication des résultats semestriels de Ramsay Health Care Limited en février 2026 ", précise le spécialiste européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires.

