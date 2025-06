Ramify lance Valhyr Capital et X Fund

(AOF) - Ramify a annoncé le lancement de Valhyr Capital, une entité conçue pour incarner son pôle Asset Management. Valhyr Capital " propose une expérience d’investissement exclusive, articulée autour de produits rares, d’un contenu premium et d’un haut degré d’expertise, habituellement réservée aux investisseurs institutionnels, désormais accessible aux clients des CGP ", détaille la société. Elle s’appuiera " sur une approche quantitative rigoureuse, une analyse fine des cycles économiques et un haut niveau d’exigence dans la sélection d’actifs, qu’ils soient cotés ou non cotés ".

Le premier fonds lancé par Valhyr Capital, le X Fund, a été conçu comme un fonds " tout terrain evergreen ". Il est présenté comme le premier en France à proposer une allocation équilibrée entre marchés publics (ETF, actions, obligations), marchés privés (private equity, dette privée, immobilier) et actifs alternatifs (devises, matières premières…).

Ramify indique qu'X Fund s'inspire de l'approche méthodique développée par le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio " et s'appuie sur l'expertise de gérants de renommée mondiale – tels que Blackstone, Goldman Sachs AM, Morgan Stanley AM, EQT et Neuberger Berman – pour viser une diversification institutionnelle au sein d'un seul véhicule ".

" Conçu pour offrir résilience face aux cycles économiques et capacité d'absorption des chocs de marché, le fonds ambitionne un rendement net annualisé de 7 à 10 % sur le long terme, avec une volatilité contenue sous les 7 % ", ajoute Ramify.

Doté d'une structure semi-liquide, X Fund propose une liquidité trimestrielle après trois ans de détention, dans la limite de 5 % des parts. Accessible à partir de 100 000 euros, le fonds est d'ores et déjà disponible dans des contrats d'assurance-vie luxembourgeois et le sera prochainement dans des contrats d'assurance-vie français classiques.